Jahreshauptversammlung : 140 Veranstaltungen pro Jahr

Lüttringhausen Bei der Versammlung des Heimatbundes ging es vor allem um das kulturelle Leben im Stadttteil.

Rund 140 Veranstaltungen gab es 2018 in Lüttringhausen, die durch das ehrenamtliche Engagement verschiedener Akteure und durch Kooperationen auf die Beine gestellt wurden. „Das beweist, was Lüttringhauser Bürgerinnen und Bürger bewegen, welche Lebendigkeit und Schaffenskraft herrscht“, betonte Everling, der während der Sitzung erneut zum Schriftführer gewählt wurde. Unter den Veranstaltungen gab es neben bewährten Traditionen wie dem Weihnachtsmarkt auch neue Formate, etwa das Golden Eagle Summerfestival des Heimatbundes, das im September zum zweiten Mal stattfindet.

Bewegung in den Veranstaltungs-kalender ist zudem durch den Kulturkreis im Heimatbund gekommen. Der Vorsitzende, Volker Beckmann, übernahm das Amt Anfang 2019. Durch drei Förderanträge konnte die Kultur mit rund 5.000 Euro in diesem Jahr unterstützt werden. Sein Ziel für dieses Jahr: mit den kulturellen Events am Ende des Jahres eine schwarze Null, vielleicht sogar ein Plus zu schreiben. Doch bisher rechnen sich die Veranstaltungen noch nicht, bedauert er. Das Latino-Festival anlässlich des 150. Jubiläum des Lüttringhauser Turnvereins habe im Enddefekt 3.000 Euro mehr als ursprünglich geplant gekostet.