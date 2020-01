Aktionen : Zweites Forum für die Innenstadt

Ratingen (RP/kle) Es gibt eine Neuauflage: Am Dienstag, 18. Februar, findet um 19 Uhr im Lesecafé im Medienzentrum, PeterBrüning-Platz 3, das zweite Innenstadt-Forum statt.

Die Ratinger Stadtmarketing GmbH (RMG) will gemeinsam mit Bürgern und Besuchern der Stadt ein besonderes Einkaufserlebnis bieten, heißt es in einem Einladungsschreiben.

Daher lädt die RMG zusammen mit dem City-Kauf Ratingen e.V. und dem Innenstadtbüro zum zweiten Innenstadtforum ein. Anmeldungen sind noch bis zum 11. Febbraur per Mail an info@rmg-ratingen.de möglich.

Bei der Premiere im Bürgerhaus am Markt ging es unter anderem um den Neubau der Wallhöfe an der Ecke Wallstraße/Düsseldorfer Straße.

Zudem wurde über gezielte Aktionen in der City berichtet. Schon damals hatte man angekündigt, das Forum für die Innenstadt regelmäßig veranstalten zu wollen. Tenor: Man will die Kaufmannschaft stärken und die Besucherfrequenz in der Innenstadt erhöhen.