Ratingen : Zweiter Motorradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall

Ratingen Innerhalb weniger Tage ist ein zweiter Motorradfahrer auf Ratinger Stadtgebiet tödlich verunglückt. Am Samstagnachmittag war ein 60-jähriger Duisburger auf seinem schwarzen Kraftrad der Marke Harley-Davidson, Typ FL, auf der Bissingheimer Straße in Lintorf in Fahrtrichtung Duisburg unterwegs. Auf der Rechtsabbiegerspur des Zubringers zur A 524 in Richtung Krefeld musste er nach Aussagen unbeteiligter Zeugen hinter einem vorausfahrenden Fahrzeug verkehrsbedingt bremsen.

Dabei verlor er ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über seine Harley. Er stürzte auf die zu dieser Zeit noch trockene Fahrbahn und zog sich dabei unter anderem schwere Kopfverletzungen zu.

Zur Versorgung des Schwerverletzten landete ein Rettungshubschrauber an der komplett gesperrten Unfallstelle, bevor der Patient mit notärztlicher Begleitung in einem Rettungswagen in eine Duisburger Spezialklinik gebracht wurde. Am Sonntagnachmittag meldeten von dort die behandelnden Ärzte den Tod des Mannes.

Die beschädigte Harley-Davidson und der schwer beschädigte Jet-Helm des Unfallopfers seien bei der Unfallaufnahme an der Bissingheimer Straße von der Polizei sichergestellt worden, berichtete die Polizei.

Erst am 7. April hatte es auf der Mülheimer Straße einen schweren Motorrad-Unfall gegeben. Ein Motorradfahrer war frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug geprallt, in dem zwei Personen saßen. Der Fahrer des Motorrades wurde beim Aufprall gegen den Wagen geschleudert. Er lag seinen schweren Verletzungen.