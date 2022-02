Medizinische Versorgung : Zweiter Kernspintomograf für Praxis

Ratingen Die Radiologische Praxis am St. Marien Krankenhaus verbessert ihr Angebot. Die Wartezeiten für einen Termin haben sich deutlich reduziert.

(RP) Vor einem halben Jahr wurde in der Gemeinschaftspraxis für Diagnostische Radiologie und Nuklearmedizin Ratingen/Mettmann am Sankt Marien Krankenhaus das zweite Ganzkörper-MRT in Betrieb genommen. Der neue Magnet ersetzte den alten, offenen Kernspintomografen.