Heiligenhaus : Zwei Brände am frühen Abend gelegt

Heiligenhaus Schaden klein, Ärger groß – der Stand der Polizei-Ermittlungen nach zwei weiteren Fällen von Brandstiftung binnen einer Stunde am frühen Abend.

(köh) Am Mittwochabend brannte in Heiligenhaus zunächst gegen 18.50 Uhr ein Altpapiercontainer an der Laubecker Straße und gegen 20 Uhr Papier in einer mobilen Toilettenkabine. In beiden Fällen konnte das Feuer gelöscht werden. Die Polizei leitete Ermittlungen ein und bittet um Zeugenhinweise unter 02056 93126150