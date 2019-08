Heiligenhaus : Zwei Städte feiern ihre enge Partnerschaft

Gewürdigt wurde die Freundschaft im Abtskücher Museum mit zwei Tagen im Zeichen der Partnergemeinde in Nottinghamshire.

„Dabei ist alles, was die Partnerschaft ausmacht: eine kleine Ausstellung, Pub-Atmosphäre und natürlich Musik“, kündigte der stellvertretende Bürgermeister Heinz-Peter Schreven bei der Eröffnung an. Und für die Musik sorgten die Mansfielder Musiker, für die Heiligenhaus zu einem zweiten Zuhause geworden ist: die Skiffle-Altmeister Kick ‚n‘ Rush. Die drei musikalischen Joker griffen immer wieder mal zu ihren Instrumenten und luden am Samstagabend zu einem kostenfreien Konzert. Schon zur Eröffnung sangen sie mit den Gästen gemeinsam. Das Mansfield-Wochenende, organisiert vom Kulturbüro und Museumskustos Reinhard Schneider, rückte erstmals zu einem Markt die Partnergemeinde in den Mittelpunkt. 1953 legten Georgspfadfinder aus Mansfield und Heiligenhaus den Grundstein zu den späteren Städtepartnerschaften. Bei einem internationalen Treffen auf der Isle of Wight – einer an der Südküste Englands vorgelagerten Insel gegenüber der Stadt Southampton – beteiligten sie sich an einem Ferienlager und knüpften die ersten freundschaftlichen Kontakte.“ Zu ihnen gehörte auch Robert Wehefritz, der auch am Wochenende mitfeierte. Auch Klaus Biehler begleitet den Städteaustausch seit den Anfängen. „Wir möchten auch an den kürzlich verstorbenen Hans Schöttler denken, der zu den Ersten gehörte, der mit dem Fahrrad nach Mansfield gefahren ist“, so Schreven, der bei der Pflege der Städtepartnerschaften von einer Vorreiterrolle in der hiesigen Region spricht.