Kunst in Ratingen Zwei neue Werke für das Museum Ratingen

Der Ratinger Künstler Paul Schwer nimmt in der Sammlungspräsentation des Museums am Peter-Brüning-Platz mit einem eigenen Raum bereits eine wichtige Position ein. Das Werk ohne Titel, das er jetzt dem Museum schenkt, ist bereits in der Präsentation zu sehen. Es handelt sich um eine raumgreifende, mit Farbpigmenten und Siebdrucklack gefärbte Wandplastik aus PET-G und Zinkblech, Materialien, die der Künstler seit Beginn der 2000er Jahre bevorzugt verwendet.