Zwei Heiligenhauser Standorte im Blickpunkt Zukunft für I-Dötze an zwei neuen Schulen

„Die Fraktionen von CDU und Bündnis 90/Die Grünen haben sich gemeinsam für die Variante drei ausgesprochen“, erklären die Fraktionsvorsitzenden Ralf Herre und Dr. Vanessa Henkels in einer gemeinsamen Stellungnahme. Demnach soll ein Schulneubau in Isenbügel mit zwei Zügen und ein Schulneubau in Hetterscheidt mit drei Zügen in Planung gehen. In diesem Zusammenhang soll von der Verwaltung ein Alternativstandort für die Hetterscheidter Tersteegen-Grundschule im Osten des Stadtgebiets gefunden werden. Das Problem an dieser Stelle: Bisherige Versuche, ein Grundstück aufzutun fruchteten nicht. Und die einzige große Brachfläche in Hetterscheidt steht seit Jahr und Tag vor einer ungewissen Zukunft. Absicht der Stadt: Man möchte das Vorkaufsrecht an dieser Stelle. Doch das ist nur ein Detail.