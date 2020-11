Polizei Ratingen sucht Hinweise : Unbekannte überfallen 54-Jährigen

Ratingen Zwei Unbekannte versuchten am Freitagabend am Stadionring einen 54-Jährigen auszurauben. Sie bedrohten ihn mit einem Messer und verletzten das Opfer. Die Polizei sucht Hinweise.

Gegen 20.55 Uhr meldete der Ratinger den Überfall telefonisch bei der Polizei. Er gab an, etwa 15 Minuten zuvor von zwei Männern mit einem Messer bedroht worden zu sein. Sie forderten Geld, griffen den Mann an und verletzten ihn.

Die Polizeibeamten trafen den Geschädigten auf der Straße „Stadionring“ an und forderten einen Rettungswagen an. Der 54-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.