Ratingen : Zwei leicht Verletzte bei Unfall in Breitscheid

Zwei leicht Verletzte bei Unfall in Breitscheid

Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 11.000 Euro. Foto: RP/Polizei Ratingen

(RP) Am vergangenen Samstag kam es auf der Kölner Straße zu einem Unfall zwischen zwei Autofahrern und einer Autofahrerin. Dabei verletzten sich zwei Beteiligte leicht.

Was war genau passiert? Gegen 12.50 Uhr befuhr eine 79 Jahre alte Frau aus Ratingen mit ihrem grauen Ford Ka die Kölner Straße in Richtung Ratingen. In Höhe der Hausnummern 12 bis 22bremste sie ihr Fahrzeug ab, da sich der Verkehr vor ihr staute. Dabei fuhr ihr ein 43 Jahre alter Mann mit seinem roten VW Caddy auf.