Neue Schau : Zwei Künstler stellen in der Künstlerloge aus

(RP) In der Künstlerloge an der Calor-Emag-Straße 7 wird am Sonntag, 8. März, um 12 Uhr eine neue Ausstellung eröffnet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die in der Gemeinschaftsausstellung mit dem ironisierenden Titel „Hole in one“ zusammengeführten Werke der Malerin Anja Quaschinski und die Holzskulpturen von Till Hausmann verbindet – bei aller Unterschiedlichkeit von jeweils eingesetzten Medien, Materialien und künstlerischer Intention – das gemeinsame Interesse an einem geometrisierenden Formenvokabular, das in den Arbeiten als Verbindungslinie erkennbar wird.