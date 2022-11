Advent in Heiligenhaus Die ersten Treffpunkte

Die Evangelische Kirchengemeinde lädt zum Basar am Ersten Adventswochenende im Haus der Kirche ein. Den Auftakt bildet am 27. November um 11 Uhr der Familiengottesdienst in der Alten Kirche, der von den Kindertagesstätten „Die Arche“ und „Unterm Himmelszelt“ zusammen mit den Pfarrerinnen Birgit Tepe und Kirsten Düsterhöft gestaltet wird. Von 12 bis 16 Uhr öffnet der Basar im Haus der Kirche seine Türen mit allerhand Köstlichkeiten, Kuchen, Waffeln, Kaffee und Punsch. Es gibt selbst gemachte Kleinigkeiten, Gebasteltes, Genähtes und Gestricktes zu kaufen, sowie die neue Christbaumkugel mit dem Motiv der Alten Kirche. Die Jugendband „Meet me at five“ tritt auf, für Kinder gibt es Kreativangebote.