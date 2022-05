Alarmstichworte „Gasgeruch“ und Dachstuhlbrand : Viel Feuerwehr-Aufwand in Hösel und West

Am späten Samstagabend rückte die Wehr nach Hösel aus, am frühen Sonntagmorgen nach West. Foto: dpa/Marcel Kusch

Ratingen In Hösel geriet der Dachstuhl eines leer stehenden Hauses in Brand. Für einen „Gasalarm“ in West fand sich zügig eine andere Ursache: Angebranntes Essen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(köh) Dieser Einsatz ging weit glimpflicher ab als zunächst wohl zu befürchten war. In der Nacht zu Sonntag, gegen 1.20 Uhr, wurde die Feuerwehr alarmiert, nachdem Anlieger „Gasgeruch“ aus einem Mehrfamilienhaus an der Breslauer Straße in West gemeldet hatten. Der Geruch sollte aus einem Badezimmer im fünften Obergeschoss kommen. Das Ganze stellte sich nach Erkundung vor Ort als leichte Verrauchung heraus, wobei der Ursprungsort zuerst unklar blieb. Nach umfangreicher Erkundung konnte die Quelle des Qualms nach Feuerwehrangaben im zweiten Obergeschoss lokalisiert werden. Der vorgehende Trupp rettete drei Personen aus den Wohnung, entfernte einen Topf vom Herd und löschte den Inhalt ab. Abschließend wurde die Wohnung mittels Überdrucklüfter entraucht. Insgesamt sichtete der Rettungsdienst fünf Personen. Alle konnten abschließend wieder in ihre Wohnungen zurück. Eingesetzt waren die Berufsfeuerwehr, der Löschzug Tiefenbroich der freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst der Städte Mettmann, Ratingen und Heiligenhaus und die Stadtwerke Ratingen.