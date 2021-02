Ratinger Hilfe : Zuschuss fürs Taxi zum Impfzentrum

Ratingen Die Verwaltung hat Verträge mit Ratinger Unternehmen geschlossen. Darin wird der Eigenanteil des Fahrgastes auf 40 Euro festgelegt. Den Rest des Fahrpreises übernimmt die Stadt. Das Angebot gilt für Menschen ab 80 Jahren.

Nun geht es los: Am Montag, 8. Februar, beginnen die Impfungen für über 80-Jährige, die nicht in Senioreneinrichtungen leben, im Impfzentrum des Kreises Mettmann in Erkrath-Hochdahl. Damit auch Ratinger Seniorinnen und Senioren, die nicht allein oder mit Hilfe von Angehörigen oder Bekannten die Fahrt nach Hochdahl antreten können, sicher und bequem zum Impftermin gelangen, hat die Stadt Rahmenverträge mit Ratinger Taxiunternehmen geschlossen. Darin wird der Eigenanteil des Fahrgastes pauschal auf 40 Euro festgelegt. Den Rest des Fahrpreises bezuschusst die Stadt Ratingen.