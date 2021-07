Wechsel an der Spitze des Heiligenhauser Unternehmens : Jérôme Debreu ist neuer Kiekert-Chef

Heiligenhaus Die Kiekert AG stellt den Vorstand personell neu auf: Dr. Guido Hanel, Vorstandsvorsitzender der Kiekert AG, ist zum 5. Juli 2021 aus dem Unternehmen ausgeschieden.

(RP) In seiner Sitzung am gleichen Tag hat das Aufsichtsgremium beschlossen, Jérôme Debreu (46) mit sofortiger Wirkung zum Vorstandsvorsitzenden und CFO der Kiekert AG zu berufen.

Jérôme Debreu, der bereits seit 2019 im Vorstand der Kiekert AG als CFO tätig ist, übernimmt damit zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben in den Bereichen Compliance, HR, Finanzen, Controlling und IT, die Aufgabe des Vorstand

„Ich freue mich, dass wir einen sehr erfahrenen internationalen Manager gewonnen haben, der aufgrund einer langjährigen Tätigkeit bei der Knorr-Bremse AG und Plastic Omnium über eine umfassende Kompetenz in der Führung komplexer Unternehmenseinheiten verfügt“, sagt Hufeng Xin, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Kiekert AG. „Neben seiner Erfahrung in der strategischen und operativen Führung verfügt Jérôme Debreu über eine ausgeprägte Expertise insbesondere in den Bereichen Automotive Programm Management, M&A und Wachstum. Der Aufsichtsrat ist davon überzeugt, dass Herr Debreu gemeinsam mit dem erfolgreichen Management Team von Kiekert das Unternehmen erfolgreich in die Zukunft führen wird.“

Debreu studierte nach Angaben des Unternehmens an der Neoma Business School, hat einen Master in Management zusätzlich zu einem Bachelor in Business Administration. Im Jahr 2021 wurde er an der Sciences Po Paris / IFA in Gesellschaftsrecht, Compliance und Corporate Governance zertifiziert.