Stadtentwicklung in Heiligenhaus Zukunftsplan für zwei Stadtteile bis 2030

Heiligenhaus · Für die Oberilp und den Nonnenbruch geht es um Fördergeld. Die Zukunftspläne, ISEK genannt, stehen in einem 100 Seiten starken Bericht. Was gewünscht ist und was nicht.

17.05.2023, 16:06 Uhr

Der Kreisverkehr am Eingang zur Oberilp wird schon neu gestaltet. Für das ganze Quartier liegt, wie für den Nonnenbruch, ein schriftliches Zukunftskonzept vor. Foto: Achim Blazy (abz)

Für die Oberilp ist es eine Art Idee 2.0. Denn der Bericht über die Arbeit am „Integrierten Stadtteilkonzept“ für Oberilp und Nonnenbruch, kurz ISEK, beleuchtet auch die Stadtteilentwicklung vergangener Tage, letztlich über zwei Jahrzehnte zurück.