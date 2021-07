CDU in Ratingen gibt Auftrag an Verwaltung : Fragen zum Schulstart nach den Ferien

CDU in Ratingen gibt Auftrag an Verwaltung

Ratingen Die CDU setzt auf ein Höchstmaß an Präsenzbetrieb bnach den Ferien. Um das zu gewährleisten, soll die Verwaltung unter anderem Finanz-Förderchancen ausloten.

(RP/köh) In der zweiten Woche der Schulsommerferien ist die CDU zu einer Sonderfraktionssitzung zusammengekommen. Haupttagesordnungspunkt war die Entwicklung der Corona-Infektionszahlen und deren mögliche Auswirkungen auf den Schul- und Kitabetrieb in der Stadt nach den Sommerferien .

Jetzt gibt es einen Arbeitsauftrag an die Verwaltung. Sie möge schnellstmöglich die aktuelle Erkenntnis– und Studienlage zum Thema „Sicherstellung des Schul-, Kita- und OGS-Betriebes in Ratingen in der Corona Pandemie“ in einer Vorlage darstellen und dem Stadtrat mitteilen, was daraus folgt. Neben dem wissenschaftlichen Erkenntnisstand sollen auch die Bundes- und Landesfördermöglichkeiten aller sinnvollen Maßnahmen zur Sicherstellung des Betriebes gezeigt werden.