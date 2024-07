Brache in Hetterscheidt Stadt will sich Vorkaufsrecht sichern

Es ist ein Ergebnis der letzten Ratssitzung vor den Sommerferien: Bis 24. Juli kann an der Anschlagtafel des Bürgerbüros die „öffentliche Bekanntmachung der Vorkaufsrechtssatzung der Stadt Heiligenhaus für den Bereich des ehemaligen Dörrenhaus-Geländes in Hetterscheidt“ nachgelesen werden. Was sich zunächst nach einem formaljuristischen Ungetüm anhört, soll mittelfristig ganz praktische Folgen haben. Das brachliegende Grundstück soll zukünftig für Zwecke des Gemeinbedarfs entwickelt werden, um so dem Bedarf Rechnung zu tragen. „Sobald die Entwicklungsziele der Stadt konkretisiert sind, soll ein neues Bebauungsplanverfahren angestoßen werden“, hieß es in den Beratungsunterlagen. Ein gesetzliches Vorkaufsrecht stand der Stadt bei Verkauf des Grundstücks bisher nicht zu. Genau das ist der Grund für die die Vorkaufsrechtssatzung Nr. 1. Sobald diese Satzung wirksam ist und der Eigentümer das Grundstück an einen Dritten veräußern möchte, kann die Stadt somit ein Vorkaufsrecht ausüben, „wenn es dem Wohl der Allgemeinheit dient“, wie es weiter in den Unterlagen heißt. Dies sei „regelmäßig zu bejahen, wenn das Grundstück für eine Nutzung für öffentliche Zwecke in Betracht kommt oder konkret benötigt wird“. Der konkrete Nutzungszweck des Kaufgrundstücks braucht bei Ausübung des Vorkaufsrechts noch nicht festzustehen.