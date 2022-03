Arbeiten in Ratingen : Verein beantwortet online Fragen zur Berufsorientierung

Einmal jährlich bietet die Allianz Bildung & Lernen auch einen Berufsparcours an, bei dem Jugendliche ihre Fertigkeiten testen können. Foto: Fries, Stefan (frs)

Ratingen Die Allianz Bildung & Lernen bietet eine Zoom-Veranstaltung für Eltern an. Darin werden Fragen zur Berufsorientierung beantwortet. So können Eltern ihren Kindern hilfreich zur Seite stehen.

() Die Allianz Bildung & Lernen hat mit dem Programm JOBfit in den letzten Jahren mit verschiedenen Angeboten die schulische Berufsorientierung intensiv ergänzt. Der wöchentliche Berufe-Check an der Friedrich-Ebert-Schule und der Martin-Luther-King-Gesamtschule sowie die regelmäßige Elterninformation sind wichtige Bestandteile.

Nach der Klasse zehn stehen viele verschiedene Wege offen. So früh wie möglich sollen Schüler sich über die verschiedenen Möglichkeiten der Ausbildung sowie der fortgesetzten Schullaufbahn informieren und Einblicke in verschiedene Berufsfelder gewinnen. Eltern spielen bei der Berufswahl ihrer Kinder eine entscheidende Rolle. Umso wichtiger ist es, dass sie gemeinsam Antworten finden auf Fragen wie: Welche Ausbildungen gibt es in der Region? Welche schulischen Optionen gibt es? Wo und wie kann ich in unterschiedlichen Berufen Karriere machen? Wie finde ich den richtigen Ausbildungsbetrieb? Diese Fragen stellen sich auch Jugendliche vor dem Abschluss.

Deshalb lädt die Allianz Bildung & Lernen am Donnerstag, 17. März, ab 19 Uhr zu einem digitalen Informationsabend (per Zoom) ein. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail, um den Einladungslink für die Zoom-Konferenz zu erhalten. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die IHK-Ausbildungsberaterin Frau Monika Breuer geht an diesem Abend auf diese Fragen ein und informiert über folgende Themen: duale Berufsausbildung und Karrieremöglichkeiten, Ausbildungschancen in Industrie, Handel und Handwerk, Ausbildungsplatzsuche und Bewerbungstipps.