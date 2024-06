In Heiligenhaus Zoll-Einsatz gegen Schwarzarbeit

Die Kontrollen des Zolls führten zu folgenden Verdachtsfällen: Verdacht auf Mindestlohnverstöße in 27 Fällen (davon sieben in Düsseldorf) Verdacht auf Schwarzarbeit in 14 Fällen (davon 12 in Düsseldorf) Verdacht auf Leistungsmissbrauch in drei Fällen (in Wuppertal).