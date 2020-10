Zirkus in Lintorf : Zirkus Altano gastiert mit dem Programm „Olafs Traum“ in Lintorf

Ratingen Der Zirkus Altano entführt vom 30. Oktober bis 8. November am Lintorfer Thunesweg die Besucher in eine andere Welt. Für die Spielzeit wurde eigens ein Hygienekonzept entwickelt.

In dem Programm mit dem Titel „Olafs Traum“ nimmt der jüngste Spross des Circus Altano die Gäste des Circus Altano mit auf eine Reise. Olaf bereist in seinem Traum die bunte Zirkuswelt, dabei begegnet er Balanceuren die Tische und Stühle auf ihrem Kinn balancieren. Aber Olaf lernt auch die romantische Seite des Circus kennen: in einer Traumweltkulisse verfolgt er verträumt zu romantischer Musik eine seltene Tauben-Dressur. Olaf begegnen Hunde und andere Tiere, die ihre Kunststücke vorführen. In seinem Traum bewundert er Cowboys, die elegant das Lasso drehen und gezielt die Messer fliegen lassen. Der Höhepunkt der Traumreise ist sicher der Besuch in der Zirkuswelt aus 1001 Nacht mit Feuerspuckern und Fakiren.