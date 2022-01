Einsatz für Ratinger Feuerwehr : Gartenlaube brennt ab: Polizei ermittelt

Die Gartenlaube wurde zerstört. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts auf vorsätzliche Brandstiftung übernommen und bittet um Hinweise. Foto: RP/Feuerwehr

Ratingen Es entstand hoher Sachschaden am Donnerstagabend in der Kleingartenanlage Am Kleinen Rahm.

(RP) In der Kleingartenanlage Am Kleinen Rahm ist am Donnerstagabend gegen 22 Uhr eine Gartenlaube in Brand geraten. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts auf vorsätzliche Brandstiftung eingeleitet.

Das war nach aktuellem Stand der Ermittlungen geschehen: Gegen 22 Uhr alarmierte eine aufmerksame Zeugin, die Rauchentwicklung aus der Schrebergartenanlage wahrgenommen hatte, die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren schnell vor Ort und konnten das Feuer schnell löschen.

Da sich die Kleingartenparzelle im hinteren Teil der Kleingartenanlage befand und die Feuerwehrfahrzeuge die schmale Zuwegung nicht passieren konnten, mussten rund 300 Meter Schlauchleitung vom Feuerwehrfahrzeug aus bis zum Brandort verlegt werden, bevor die Strahlrohre mit Löschwasser versorgt werden konnten. Mit zwei Strahlrohren konnte das Feuer der Gartenlaube dann zügig gelöscht werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Ersten Erkenntnissen zufolge war die Rückseite einer Holzlaube in Brand geraten. Von dort dehnte sich das Feuer auf den Innenraum sowie das Dach aus. Durch den Brand wurden ein angrenzendes Carport und gelagertes Holz zerstört.

Auf weiteren Gartenparzellen wurden die Begrenzung eines Grillplatzes sowie ein Zaun durch das Feuer stark beschädigt bzw. zerstört. Insgesamt entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro.