Ratingen : Illegales Rennen zwischen Mettmann und Ratingen Ost

(RP/kle) Mehrere Verkehrsteilnehmer haben der Leitstelle der Polizei Düsseldorf am Montagabend gegen 19.44 Uhr gemeldet, dass sich drei Autos offenkundig ein Autorennen auf der A 3 zwischen der Anschlussstelle Mettmann und dem Autobahndreieck Ratingen Ost lieferten.

Ein Einsatzteam der Autobahnpolizei Düsseldorf hielt kurz darauf einen schwarzen BMW Mini mit türkischem Kennzeichen an der Anschlussstelle Duisburg-Wedau an. Danach hielt auch Augenblicke später der beschriebene Toyota. Die kontrollierten Fahrzeugführer, 25 und 26 Jahre alte türkische Staatsbürger, wollten sich vor Ort nicht äußern. Beide Führerscheine wurden beschlagnahmt.

Es wurde jeweils eine Sicherheitsleistung in Höhe von 750 Euro erhoben. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts illegaler Kraftfahrzeugrennen wurde eingeleitet.

Dies ist nicht der erste Vorfall auf der A 3: Am 22. März sollen mehrere Sportwagen einen sogenannten Burnout hingelegt haben. Dies bedeutet: Man lässt die Reifen durchdrehen und quietschen, so dass Reifenspuren in den Asphalt „gebrannt werden“. Dies geschah im Zusammenhang mit einem sogenannten Hochzeitskorso.