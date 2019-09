Ratingen : Zeugen melden Hochzeitskorso auf der A 3

Breitscheid (RP) Zeugen haben gestern Mittag, gegen 12.43 Uhr, in Höhe des Autobahnkreuzes Breitscheid, auf der A3 in Richtung Köln mehrere hochwertige Fahrzeuge, die in Schlangenlinien fuhren und die Fahrbahn blockierten, der Polizei gemeldet.

Die Zeugen sprachen von einer Hochzeitsgesellschaft, unter anderem, weil einer der beteiligten „Boliden“ auffällig geschmückt war. Von mehreren beobachteten Fahrzeugen konnten fünf angehalten und kontrolliert werden. Nach derzeitigem Stand wurden drei Autos der offenkundigen Hochzeitsgesellschaft sichergestellt. Die Wagen waren angemietet worden.