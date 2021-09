Ratinger Wahlkampf : Immer mehr Wahlplakate zerstört

Zerstörte Wahlplakate gibt es zum Beispiel am Ortseingang in Lintorf. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Die CDU nennt zahlreiche Fälle, und auch die AfD ist betroffen.

In der Endphase des Wahlkampfes nimmt die Zahl zerstörter Wahlplakate drastisch zu. Nun meldete die CDU in Lintorf zahlreiche Fälle, und auch die AfD ist betroffen. „Dass offensichtlich gezielt und wiederholt dutzende Wahlplakate der CDU auf ganzen Straßenzügen in Lintorf zerstört werden, verhöhnt die ehrenamtlich im Bundestagswahlkampf vor Ort Tätigen und setzt ein miserables Ausrufungszeichen für mangelndes Demokratieverständnis und den respektvollen Umgang im politischen Miteinander“, betonte der Lintorfer Ratsherr und Ortsverbandsvorsitzende Oliver Thrun.