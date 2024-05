Vier Tage feiern in Ratingen Neustart für die Zeltzeit

Das Wetter hatte den Start der Ratinger Zeltzeit noch mal so richtig spannend gemacht. Kurz vor dem Einlass schüttete es wie aus Kübeln, während im trockenen Zelt die letzten Soundchecks und Premierenproben stattfanden, verwandelten sich Wiese und Parkplatz am Grünen See in eine eigene Seenlandschaft. Das konnte jedoch die rund 400 Besucher des ersten Abends nicht davon abhalten, sich in aller Gelassenheit ins Zelt zu begeben.