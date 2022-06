Kultur in Ratingen West : Start der Zelt-Zeit: Große Bühne mit Bürgermeister

Kultur in Ratingen West

Bürgermeister Klaus Pesch auf der Bühne, und in früheren Amtsjahren auf der Projektionswand. Foto: Fries, Stefan (frs)

Ratingen West Auch wenn der Abend nicht ganz ausverkauft war, so war das Zelt insgesamt sehr gut gefüllt. Und die Gäste konnten erleben, wie Kunstwerke auf der Bühne entstehen, während es unterschiedliche Auftritte gab – unter anderem von Bürgermeister Klaus Pesch

Das war doch ein vielversprechender Auftakt der Zelt-Zeit, die am vergangenen Donnerstagabend nach coronabedingter Pause endlich wieder wachgeküsst wurde. Es gab eine bunte Mischung aus Kunst und Musik, und die neuen Organisatoren, die bereits mit Erfolg das Jetzt&Immer-Festival veranstalten, zeigten sich zufrieden.

Auch wenn der Abend nicht ganz ausverkauft war, so war das Zelt insgesamt sehr gut gefüllt. Und die Gäste konnten erleben, wie Kunstwerke auf der Bühne entstehen, während es unterschiedliche Auftritte gab – unter anderem von Bürgermeister Klaus Pesch, der sich auch mit Impressionen aus früheren Amtsjahren konfrontiert sah. Zu sehen auf einer großformatigen Projektionswand.

In den kommenden Tagen wird es ein buntes Programm geben. „Wir wollen die Interaktion mit den Besuchern stärken“, betonte Anton Lenger, der zu den Hauptorganisatoren gehört. So gibt es am Samstag einen Flohmarkt, der Biergarten ist geöffnet. Ab 14.30 Uhr sind sogenannte Festival-Vibes zu hören – unter anderem mit Horst Wegener, Leonora und Kopfecho.