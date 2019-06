Ratingen : Zelt-Zeit begeistert Tausende Besucher

Beim Familientag trat die Ratinger Coverband S.A.C.K. auf dem Gelände am Grünen See auf. Foto: Blazy, Achim (abz)

Vielfältig, einzigartig, familiär: das sind nur einige wenige Attribute, die das Festival seit Jahren ausmachen.

Die junge Frau hat eine ziemlich große Klappe und ein bisschen böse ist sie auch. „Ich bin eine starke Frau, eine Feministin, ich erkenne schwache Frauen und nutze sie aus“, erklärt die 25-jährige Schweizerin regungslos den Menschen vor sich, um dann über erste Erfahrungen mit dem deutschen Fernsehen zu sinnieren: „Wetten dass? hat mir den Zugang zur deutschen Hochkultur ermöglicht“.

Hazel Brugger, so heißt die junge Frau, ist eine der derzeit erfolgreichsten Stand up Comedian, mit ihrem Programm „Tropical“ sorgt sie an diesem ersten von vier Zelt-Zeit Abenden für frenetischen Szenenapplaus. „Was Hazel Brugger da auf die Beine gestellt hat, ist der absolute Wahnsinn“; schwärmt Bruno Schmitz, der bis kurz vor Beginn der Show noch unter Strom – oder besser gesagt: eben nicht unter Strom gestanden hatte. „Wir hatten einen Total- Stromausfall“, erzählt der Veranstalter, der jetzt zum 21. Mal mit seinem Freund und Weggefährten Heiner van Schwamen das kleine Kulturfestival auf die Beine gestellt hat, „es ging nix mehr. Aber die Stadtwerke und die Feuerwehr haben uns innerhalb von einer halben Stunde mit Notstromaggregaten versorgt, so dass Hazel Brugger mit einer kurzen Verspätung loslegen konnte.“

Info Vorverkauf fürs nächste Jahr hat begonnen Sponsoren Die Zelt-Zeit ist nur durch die große Unterstützung der Stadt und den vielen Sponsoren möglich. Moderator Mittlerweile gilt die unterhaltsame und witzig- charmante Aufzählung der Geldgeber (zu Beginn jedes Bühnenabendprogrammes) durch Moderator Dirk Wittmer als fester Bestandteil des Programms. Der Vorverkauf für die nächste Zelt-Zeit 2020 hat bereits begonnen.

Vier Tage Zelt-Zeit, das Wetter spielt mit, nach der grandiosen Auftaktveranstaltung am Donnerstag begeistert am Freitag der Ratinger Abend mit seinem einzigartigen Konzept einmal mehr das Publikum, es ist ein lebendiges Potpourri lokaler Künstler, die Schüler-Kabarettgruppe Westhäkchen nimmt die Männerdomäne im Vatikan auf die Schüppe, Justus Alpmann und Linus Richter interpretieren Reinhard Meys „Sei wachsam“ auf anmutende Art und Weise, das Duo „Painting Brains“ berührt mit tiefsinnigen Texten, die Schüler der der Helen-Keller-Förderschule haben Street Dance Choreografien erarbeitet.

Es dämmert langsam, die unzähligen kleinen Lichter unterm Dachzelt sorgen für warme und ganz besondere Stimmung, der viele Applaus ist ehrlich und anerkennend. „Das ist das Besondere an unserem Konzept, dass hier an einem Abend die großen namenhaften Künstler auf der Bühne stehen und am anderen Abend Menschen unserer Stadt, die ebenfalls kulturell etwas zu sagen haben“, beschreibt es Heiner van Schwamen, der überhaupt- wie eigentlich jedes Jahr aufs Neue, überwältigt ist vom Zusammenhalt aller Mitwirkenden.

Max gehört zur eingefleischten Truppe, genau wie auch Katharina, die Jahr für Jahr dafür sorgt, dass der heisere Bringssänger seine Tee bekommt oder Hazel Brugger, wie im Vertrag vereinbart, vier gekochte Eier. „Es macht einfach wahnsinnig viel Spaß hier zu sein, man hat so viele nette Menschen um sich herum und ich persönlich habe hier meinen Ehemann kennengelernt, mittlerweile sind wir sogar Eltern.“

Am dritten Abend rocken die „Brings“ das Zelt, die Kölner Band reißt vom ersten Augenblick an alle Besucher mit, komplett ausverkauft heißt es an der Abendkasse. „Das war gigantisch“, schwärmt Michaela Schmidt, die extra für das Konzert aus Frankfurt angereist ist, „so was hab ich selten erlebt. Die Erde hat gebebt, die Lichtshow war mega, absoluter Wahnsinn, ich bin echt noch total geflasht“. Auch am letzten Tag der Zelt-Zeit 2019 ist die junge Frau zurückgekehrt zum Grünen See.

Es ist LEG Familientag mit Gottesdient, Seeuferlauf und Drachenbootrennen, die vielen Kinder klettern, werden als Schmetterling geschminkt, streicheln Tiere. Der Kölner Mitmachzirkus lässt die ganz Mutigen über eine Feuerfackel springen, es riecht nach Pizza und Bratwurst. „Heute Mittag sind uns doch tatsächlich Brötchen und Pommes ausgegangen“, erzählt Yvonne Blumentrath, während sie die Soße über eine Currywurst kippt, „dabei haben wir schon mehr eingekauft als in den Jahren zuvor. Es war einfach ein wahnsinniger Andrang“. Sie lacht, die Arbeit hier am Stand macht ihr Spaß und dient dann noch dem guten Zweck. „Wir von der KG Anger Garde sind ja seit vielen Jahren immer hier, alles was wir an Gewinn erzielen, kommt unserem Verein zugute.“

Es ist Wolfgang Trepper, der das Bühnenprogramm der Zelt-Zeit 2019 mit einem fulminanten Auftritt beendet. Er ist Kabarettist und Berufsnörgler, dass ihm alle politischen, sozialen und gesellschaftlichen Entwicklungen gewaltig „auf den Sack“ gehen, macht er mit klaren Worten deutlich.