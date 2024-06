Soroptimistinnen in Heiligenhaus Zehn Jahre Arbeit für viele gute Zwecke

Beim anschließenden Sektempfang gab es noch viele angeregte Gespräche über den Club, die Projekte und das soziale Engagement. Nach einer kleinen Stärkung mit Fingerfood und Pizza ging es dann auf die Tanzfläche. Aber nicht für lange – denn am nächsten Tag fand der Langenberger Büchermarkt statt. Und hier sind die Soroptimistinnen auch immer vertreten, um Bücher für den guten Zweck zu verkaufen. Alle Bücher stammen aus den eigenen Regalen oder sind Spenden von Freunden und Bekannten. Knapp 500 Euro lagen abends in der Kasse – ein Betrag, der komplett in das Projekt „Kids Kitchen“ fließt, mit dem der Club auch in der Oberilp vertreten ist.