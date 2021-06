Heiligenhaus : Zum Geburtstag eine Broschüre

Der Panoramaradweg verbindet die Städte Heiligenhaus, Velbert, Wülfrath und Haan miteinander. Er führt unter anderem am alten Bahnhof in Heiligenhaus vorbei. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Der Panoramaradweg feiert in diesem Jahr zehnjähriges Bestehen. Zu diesem Anlass bringt der Velberter Verlag Scheidsteger Medien die bereits fünfte Auflage der Broschüre rund um den beliebten Radwanderweg heraus.

Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 14 Kilometern pro Stunde präsentierte Karl Friedrich Freiherr von Drais am 12. Juni 1817 erstmals seine Erfindung: Ein Laufrad, bei dem zwei gleich große Räder über einen stabilen Rahmen aus Holz miteinander verbunden wurden und in einer Spur fuhren. Das vordere dabei lenkbar, obendrauf ein Sattel aus Leder. Sein selbst erdachtes Gefährt, mit dem er von der Mannheimer Innenstadt bis zur Schwetzinger Postpferdestation und zurück fuhr und später als Draisine bekannt wurde, gilt als Urahn des modernen Zweirades.

Was damals noch verlacht wurde, hat den Menschen seitdem eine neue Form der Mobilität beschert. Holzrahmen sind dabei längst leichterem Material gewichen, zwischenzeitlich sind auch Pedale und Gangschaltung dazugekommen und der neueste Trend sind E-Bikes.

Info 40 Kilometer Rad- und Fußweg Trotz des „Rads“ im Namen des Panoramaradwegs: Vielen sei, so die Kreispolizei, nicht bewusst, dass es sich bei dem Panoramaradweg um einen gemeinsam genutzten Fußgänger- und Radweg handelt. Dies ist durch das Verkehrszeichen 240 allerdings klar geregelt. Hier gilt: Rücksicht und angepasste Geschwindigkeit um Gefährdungen zu vermeiden.

Die Pandemie hat dabei dem Fahrrad einen selten gekannten Boom beschert. So lag der bundesweite Absatz an Fahrrädern und E-Bikes im Jahr 2020 bei 5,04 Millionen verkauften Einheiten, ein Plus von 16,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie der Zweirad-Industrie-Verband erklärte.

Auch in Heiligenhaus haben Radfahrerinnen und Radfahrer das Rad in der Pandemie noch einmal ganz neu entdeckt. „Radfahren liegt voll im Trend. Die Corona-Pandemie hat den Wunsch nach Bewegung an der frischen Luft zusätzlich bestärkt. Viele Menschen, Familien mit Kindern, Individualsportler, Spaziergänger, Fahrradfahrer zieht es gerade jetzt nach draußen in die Natur“, weiß man auch im Heiligenhauser Rathaus.

Dabei steht das Zweirad bereits seit zehn Jahren in einem ganz besonderen Fokus in der Stadt und dem Umland. Denn am 16. Juli 2011 wurde der „Panoramaradweg Niederbergbahn“ ganz offiziell eröffnet. Da wo einst Dampflokomotiven schwere Güter über die Gleise fuhren, ist das nach vielen Jahrzehnten brach liegende Gleisbett längst einer asphaltierten und seitdem gut genutzten Alltags- und Sportstrecke gewichen. Radfahrer und Fußgänger haben sich den Weg entlang der alten Trasse, der quer durch die Stadt führt, längst erobert.

Zum Anlass des zehnjährigen Jubiläums der Strecke veröffentlicht der Velberter Verlag Scheidsteger Medien die nun schon fünfte Broschüre mit allem Wichtigem rund um den Weg. Ab sofort sind diese kostenfrei in den Rathäusern, Bürger- und Servicebüros oder Touristen-Informationen der Städte erhältlich.

„Die fünfte Auflage der Broschüre gibt mit informativen Texten und anschaulichen Bildern Einblicke in die entlang der Route liegenden Städte und deren Besonderheiten. Außerdem wird auf Kartenmaterial Interessantes, Sehenswertes und für die Radtour Hilfreiches präsentiert, wie beispielsweise die Standorte von Ladesäulen für E-Bikes oder der nächste Fahrradladen.“

Über einen auf der Titelseite gedruckten QR-Code kann die Broschüre auch heruntergeladen und so ganz einfach unterwegs auf dem Smartphone mitgenommen werden. „So lässt sich der Panoramaradweg Niederbergbahn und seine Umgebung mit all seinen Facetten einfach und unkompliziert immer wieder neu entdecken.“