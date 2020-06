Die aktuellen Zahlen : Zahl der Infizierten steigt leicht an

Der Kreis Mettmann hat am Sonntag die aktuellen Zahlen der Infizierten bekannt gegeben. Foto: dpa/Sven Hoppe

KREIS METTMANN Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Sonntag kreisweit 22 Infizierte, davon in Erkrath 3, in Haan 1, in Heiligenhaus 1, in Hilden 5, in Langenfeld 0, in Mettmann 1, in Monheim 0, in Ratingen 10, in Velbert 1 und in Wülfrath 0.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

890 Personen gelten inzwischen als genesen. Verstorbene zählt der Kreis insgesamt 79.