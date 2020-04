Aufruf an Kinder und Jugendliche : Youngcaritas sammelt digitale Grüße für Senioren

Aufruf an Kinder und Jugendliche

(RP) Der Caritasverband für den Kreis Mettmann lädt alle Kinder und Jugendlichen dazu ein, eine kleine Video Grußbotschaft für die Bewohner der Caritas-Altenheime in Heiligenhaus und Mettmann zu senden.

Die Caritas will die Kurzfilme sammeln und den Senioren am eigenen TV Bildschirm zeigen. Die Filme werden selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben und auch nicht weiter veröffentlicht. Die Kinder müssen unbedingt das Einverständnis der Eltern einholen und die aktuellen Sicherheitsmaßnahmen einhalten. Ideen können sicher auch online oder telefonisch mit Freunden ausgetauscht werden.