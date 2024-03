Wirtschaft in Heiligenhaus Erster Spatenstich für Rechenzentrum

Schon auf dem riesigen Bauschild an der Bertha-Benz-Allee springt ein Detail ins Auge: Das entstehende Rechenzentrum wird eine Holzfassade erhalten. In diesem Fall ist das weit mehr als ein optischer Architekten-Gimmick. Das wurde beim ersten Spatenstich für den als Leuchtturmprojekt in Angriff genommenen Bau mehr als deutlich.