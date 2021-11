Wunschbaumaktion in Heiligenhaus : 138 Wünsche warten auf Erfüllung

Der Wunschbaum in der Sparkassenfiliale in Heiligenhaus steht. Spendenwillige können sich ab sofort Wunschkarten mitnehmen. Foto: Achim Blazy (abz)

HEILIGENHAUS Die Wunschbaumaktion der Frauen Union und der Kreissparkasse Düsseldorf lädt auch in diesem Jahr wieder zum Schenken ein. Die Geschenke sollen das Fest für Menschen schöner machen.

Insgesamt 138 Wünsche hingen am Donnerstag am Wunschbaum der Frauen Union, der nun einmal mehr die Kassenhalle der Kreissparkasse Düsseldorf schmückt, Wünsche, die jetzt wieder in gewohnter Tradition vom Baum gepflückt werden dürfen und das Weihnachtsfest für 138 Menschen erheblich festlicher machen werden. Die Idee bleibt dabei ganz einfach: Wer jemandem eine Freude machen will, nimmt sich eine der von Frauen Unions-Mitglied Dietha Unteregge in schönster Handschrift beschriebenen Wunschkarten vom Baum, erfüllt den Wunsch, verpackt ihn dann auch noch weihnachtlich und bringt das Geschenk dann, mit der Nummer der Wunschkarte versehen, bis zum 12. Dezember in die Löwen-Apotheke.