Angedacht : Wunsch nach Neuanfang

Wer kennt es nicht – die guten Vorsätze zum neuen Jahr. Mehr lesen, mehr Bewegung, weniger Ungesundes, mit dem Rauchen aufhören, ... die Liste an guten Vorsätzen lässt sich sicherlich noch weit ergänzen. Wir nehmen uns etwas vor zu tun oder zu unterlassen, weil wir wissen, dass es besser wäre – für uns und für andere. Für viele ist gerade Neujahr ein hervorragender Moment dafür, an dem es fast schon Pflicht ist, sich etwas für das neue Jahr vorzunehmen.

Es gibt etwas tief in uns drin, dass wir uns immer danach sehnen, in unserem Leben etwas zu verbessern. Ein Drang, unser eigenes Leben umzukrempeln, immer wieder neu zu beginnen. Aber leider ist das halt alles nicht so leicht. Wir kennen sie nur zu gut, die vielen gescheiterten Neuanfänge, die gebrochenen guten Vorsätze, die Rückkehr zu alten Mustern und Gewohnheiten.

„Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen: Seht, die Wohnung Gottes unter den Menschen! Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein; und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er, der auf dem Thron saß, sprach: Seht, ich mache alles neu.“ (Offb 23,3.5)

Wie wäre es, zu Beginn dieses Jahres unseren Wunsch nach einem Neuanfang in die Hände Gottes zu legen. Nicht nur auf uns selbst, unsere Willenskraft und unser Durchhaltevermögen zu bauen. Sondern uns vielmehr dem anzuvertrauen, der uns geschaffen hat und uns in seiner Menschwerdung ein neues Leben verspricht. Gerade mit Blick auf das vergangene Weihnachtsfest dürfen darauf vertrauen, dass Gott auch in diesem Jahr in unserer Mitte, in unserem Leben anwesend ist, dass er uns nicht allein lässt.