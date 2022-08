Wirtschaft in Niederberg : Ford zeichnet Zulieferer Witte Niederberg aus

Edward Brock von Ford (l.) überreicht die Q1-Auszeichung an Mitarbeiterin Irina Knipprath, Geschäftsführer Burkhard Erkens (h.v.l.), Thomas Baensch und Mitarbeiter Evangeulos Gogas. Foto: Achim Blazy (abz)

Niederberg Das Wülfrather Werk mit seinen 380 Mitarbeitern erhält den Q1-Award. Unter die Freude darüber mischt sich die Sorge vor der Krise.

Von Anna Mazzalupi

Es ist die höchste Auszeichnung, die ein Autoteilezulieferer vom Hersteller und Kunden Ford bekommen kann: der Q1-Award. Denn die Anforderungen, die erfüllt werden müssen, sind hoch, verlangen ein Umdenken, Prozessoptimierung und den Willen des gesamten Teams. Als dritter Standort der Witte Automotive-Gruppe kann nun auch Witte Niederberg an der Dieselstraße mit der Auszeichnung werben.

Am Mittwochnachmittag überreichte Edward Brock (Commodity Manager European Operations bei Ford) bei einer Feierstunde im Werk die offizielle Auszeichnung. Um sie zu erhalten, mussten die 380 Mitarbeiter nicht nur Abläufe optimieren, sondern auch für eine fehlerfreie Lieferung sorgen – mindesten sechs Monate am Stück. Außerdem musste die Bewertung in allen Kategorien top sein. „Der Anspruch, den Ford stellt, ist sehr hoch. Wir haben uns Anfang noch etwas schwergetan, auf die neue Herausforderung einzustellen“, räumte Burkhard Erkens, Geschäftsführer von Witte Niederberg, ein. Man müsse einen langen Atem haben, den habe das Team bewiesen, ohne das es nicht gelungen wäre, das Level zu erreichen, lobt er.

Nun ist es für den Standort möglich, mit Ford die Zusammenarbeit auszubauen, die seit rund acht Jahren besteht. Bisher wurden in Wülfrath vor allem lackierte Außengriffe und Schließbügel aller Art für Ford-Modelle gefertigt. Nun sei auch eine Serienlieferung denkbar, erklärt Erkens. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen auch für alle anderen namhaften Hersteller der Automobilindustrie, die ebenfalls wissen, dass die Standards für die den Q1-Award hoch sind. Die Auszeichnung hat Gewicht in der Automotive-Welt. Träger zu sein, ist also eine hervorragende Werbung für die Qualität des eigenen Betriebes.

Kersten Janik (COO Witte Automotive) richtete seinen Dank an die Kunden. „Die Basis ist, dass Sie sich für uns entscheiden. Ohne Sie geht es nicht“, sagte er in seiner kurzen Ansprache. Er lobte zudem die Leistung und Disziplin der Mitarbeiter, die trotz Corona-Krise – die auch den Betrieb getroffen hatte – stetig daran mitgewirkt haben, die Standards für Ford zu etablieren. „Das ist jetzt die Mitgliedschaft der Industrieelite“, betont Janik.

Doch die aktuelle Situation stellt auch die Witte Automotive-Gruppe, die mit ihren drei Standorten in Deutschland sowie drei weiteren im Ausland rund 4300 Mitarbeitende insgesamt beschäftigt, vor neue Herausforderungen. „Das Problem aktuell ist, dass die Kunden die Bedarfe stark reduziert haben“, sagt Burkhard Erkens auf Nachfrage der RP und ergänzt: „Ich arbeite seit 35 Jahren in der Branche. So starke Schwankungen habe ich bisher noch nicht erlebt.“ Beinahe täglich werden zurzeit Bedarfe verändert. Wenn die Kunden keine Teile bestellen, kann Witte Niederberg auch keine Teile ausliefern, so lautet die einfache Rechnung.