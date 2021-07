Einkauf in der reaktivierten Innenstadt : Wülfraths kunterbuntes Lego-Land

Wülfrath Bislang mit einem online-Geschäft erfolgreich, öffnete Michael Reif jetzt an der Wilhelmstraße seinen Lego-Brick-X-Treme-Shop für Kinder und erwachsene Lego-Fans. Auch kiloweise gibt es Lego zu kaufen.

Was Brick-X-Treme von der gewöhnlichen Spielzeugabteilung unterscheidet, sind die Angebote für Experten: Gebrauchte Sets, Kisten mit losen Steinen und Minifiguren werden angekauft, sortiert und entweder als Einzelsteine oder als Kiloware für 49 Euro wieder verkauft. Es gibt tausende Enthusiasten in aller Welt, die eigene Entwürfe und komplexe Modelle, sogenannte „MOCs“ bauen, und die brauchen immer Nachschub an vielseitigen oder speziellen Steinen in dieser oder jener Farbe, wie Michael Reif weiß. So begann er ursprünglich seine Unternehmung, als der gebürtige Münchner 2018 nach Mettmann zog. In einem Laden wurde er an das Lego-Spielzeug aus seiner Kindheit erinnert und gründete kurzerhand einen Online-Handel auf der Plattform „Bricklink“, die mittlerweile zum Lego-Konzern gehört.