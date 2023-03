Kleine Forscher aus Heiligenhaus Helios bietet „Medizinstudium“ für Schüler

In den Osterferien haben fleißige Nachwuchs-Studenten wieder die Chance, das schnellste Medizinstudium zu absolvieren. In Vorlesungen und Workshops erfahren Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren wieder mehr über die Fähigkeiten und Zusammenhänge des menschlichen Körpers. Professoren, Ärzte und Co. nehmen die Junior-Studenten mit auf eine Reise durch die Medizin und hinter die Kulissen des Klinikums. Altersgerecht erklärt das Team der Kinder-Uni zum Beispiel, wie die Röntgenstrahlen funktionieren oder was eigentlich eine Endoskopie ist. Zudem schildern sie den Kindern, wie grundsätzlich ein Krankenhausbetrieb funktioniert und was dafür notwendig ist. Zu den Highlights gehören die Exkursionen im Anschluss an die Vorlesungen, in denen die Nachwuchs-Studenten lernen, woraus der Körper besteht. Sie erhalten dabei aber auch nützliche Tipps, etwa gegen Bauchschmerzen. Immer wieder spannend für Kinder ist zudem die Erkundung des Inneren eines echten Rettungswagens. Bei der Besichtigung des Fahrzeuges erfahren sie auch, was bei einem Notfall passiert und wofür welche Dinge bei welchen Situationen im Wagen dann benötigt werden.