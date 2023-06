Polizei ganz nah Heiligenhauserin geht dienstlich auf Streife in Wülfrath

Seit 1996 ist Stefanie Rempel im Polizeidienst, die Ausbildung hat sie in Wuppertal absolviert. Danach hat sie ihren Dienst immer im Kreis Mettmann geleistet, unter anderem in Velbert und Ratingen. Wachdienst, Wachdienstführerin und auch die Anzeigenaufnahme gehören zu den verschiedenen Stationen. Schon als Kind haben sie einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn gehabt und sich auch für Schwächere eingesetzt. „Jeder Mensch hat einen Wert. Der ändert sich nicht, weil er böse Sachen macht“, erklärt die Christin ihre Grundüberzeugung. Den Menschen zuhören und auch verstehen, was die Ursachen für das Handeln sind, sieht sie als essenziell in ihrem Job an. Dass grundsätzlich die Aggressivität gegenüber Einsatzkräften zugenommen habe, sei zu spüren. Die aktuellen Ereignisse in Ratingen, die Explosion im Hochhaus, bei der mehrere Kollegen schwer verletzt wurden, machen auch Stefanie Rempel betroffen. Sie weiß aber auch: Die Kollegen hätten nichts anders machen können. „Es kann immer gefährlich sein. Man weiß nie, was auf einen zukommt. Man kann sich nur nach besten Möglichkeiten auf den Einsatz vorbereiten“, erklärt sie.