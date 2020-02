Seminar : Wort der Kirchen zur Demokratie

(RP) Relativ unbemerkt von der Öffentlichkeit haben die evangelische Kirche und die katholische Bischofkonferenz in Deutschland im vergangenen Jahres ein „Gemeinsames Wort der Kirchen zur Demokratie“ verfasst und veröffentlicht.

In einem Seminar am Dienstag, 24. März, im Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde Hösel stellen Pfarrer Dieter Pohl und Werner Both das gemeinsame Wort der Kirchen vor und laden interessierte Mitbürger aller Konfessionen dazu ein, sich damit auseinanderzusetzen. Das Seminar beginnt um 19.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos.