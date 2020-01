Kulturrucksack : Workshop weckt Geschmack an Kultur

Lego-Kunst, Zeichenworkshop oder Manga malen: Mit dem Kulturrucksack kann man das im Club ausprobieren.

In Zeiten, in denen permanent der Rotstift über den Stadtkassen kreist, braucht es diese Projekte, die kulturelle Angebote gerade einer Zielgruppe schmackhaft machen machen kann, die sonst eher schwieriger zu erreichen ist. Es sind die Zehn- bis Vierzehnjährigen, an die sich die Angebote aus dem Kulturrucksack richten. In der Altersgruppe, gerade auf dem Sprung in die Pubertät, verschieben sich nicht nur die Interessen der jungen Menschen, auch Einflüsse von außen nehmen an Bedeutung zu. Dazu sind sie oft in den offenen Ganztag eingespannt. Das mache es den Organisatoren zudem schwer, die kulturelle Fackel für sie hoch zu halten und den Zugang für die kostenfreien Workshops niedrig zu halten, damit eben wirklich alle teilnehmen können.