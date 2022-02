Wohnen in Ratingen und Düsseldorf : Studenten: Mieten kaum bezahlbar

Der Wohnungsmarkt mit hohen Mieten ist für Studenten ein großes Problem. Foto: dpa/Michael Reichel

Ratingen/Düsseldorf Der Druck auf dem Markt ist groß: Mieterverein schlägt Alarm.

Der Druck, bezahlbaren Wohnraum für Studenten zu schaffen, wächst weiter. Auch in Ratingen. Eine aktuelle Studie der Immobilienplattform Immowelt hat die Angebotsmieten von Studentenwohnungen im Verhältnis zur Bafög-Förderung bundesweit analysiert und dabei festgestellt, dass in 38 von 68 untersuchten Städten die Nettokaltmiete höher ist als die in der Förderung beinhaltete Wohnpauschale.

„In Düsseldorf verschlingt die durchschnittliche Nettokaltmiete einer Single-Wohnung rund 52 Prozent des Höchstsatzes der Bafög-Förderung“, so Hans-Jochem Witzke, Vorsitzender des Mietervereins Düsseldorf, der auch eine Geschäftsstelle in Ratingen hat. Hierbei müsse man berücksichtigen, dass ein Großteil der Studentgen gar nicht den Höchstsatz an Bafög-Förderung erhält.

In Düsseldorf kostet eine durchschnittliche Single-Wohnung (bis 40 m²) 450 Euro an Nettokaltmiete, der Höchstsatz der Bafög-Förderung liegt bei 861 Euro. Die Wohnungspauschale, die im Bafög enthalten sei, liege bei gerade einmal 325 Euro, so Witzke. „Der Wohnungsmarkt in Düsseldorf ist weiterhin sehr angespannt. Nicht selten verstoßen die aufgerufenen Mieten für möblierte und unmöblierte Single-Wohnungen gegen die Mietpreisbremse“, stellt er fest.

Die im Rat einstimmig gefasste Entscheidung zur Vorlage zum Bebauungsplan Ost 216 (Teil 2) „Ehemalige Maschinenfabrik Ost“ ist nach Ansicht der Politik ein wichtiger Meilenstein zur Schaffung von mehr dringend benötigtem Wohnraum in der Stadt.