Nebenkosten : Wohnnebenkosten sind relativ niedrig

Ratingen Das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln hat die Gebühren-Struktur untersucht.

Das Institut der deutschen Wirtschaft Köln hat im Auftrag von Haus & Grund Deutschland die Müllgebühren (2016), die Abwassergebühren (2017) und die Belastung durch die Grundsteuer (2018) für eine Musterfamilie in den nach Einwohnern 100 größten Städten in Deutschland untersucht.

Kämmerer Martin Gentzsch freut sich über das gute Ergebnis und erklärt bezüglich der niedrigen Abfallgebühren: „Wir haben in Ratingen vor mehr als 20 Jahren eine Kostenrechnung eingeführt. Dies hat zu mehr Kostentransparenz und -bewusstsein geführt, so dass wir die Kosten in den Gebührenhaushalten optimieren konnten. Dazu kommt, dass wir flächendeckend eine Biomülltonne anbieten. Diese wird sehr gut in Ratingen angenommen: Die Bürger trennen strikt den Restmüll vom Biomüll und senken so insbesondere die kostenintensivere Restabfallmenge.“