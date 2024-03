Ausflugstipps Ab an die Luft zum Osterspaziergang in Ratingen

Tipp für Radfahrer: In diesem Tal weiß man, wo es lang geht – und dies im wahrsten Wortsinn. Man nehme nur die Ecke Hasselbecker Straße/Borner Weg: Es gibt übersichtliche Hinweisschilder (natürlich auch für Fußgänger). Ein guter Service vor allem für die, die nicht ein Smartphone oder ähnliches zur Hand haben. Damals gab es eine große Inventur mit Blick auf alte und nicht mehr aktuelle Verkehrsschilder. Und es stand eine weitere größere Infrastrukturmaßnahme an – für das Ratinger Radwegenetz. So ließ die Stadt Schritt für Schritt die gesamte Wegweisung erneuern. Warum das sehr lange dauerte, wird klar, wenn man erfährt, um wie viele Schilder es sich handelt: genau 871 an 427 Standorten, darunter auch im Schwarzbachtal.