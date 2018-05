Serie In Niederberg Geboren: Wo künftige Eltern Unterstützung finden

Ratingen Wenn sich der (erste) Nachwuchs ankündigt, ändert sich für die werdenden Eltern alles. Hier finden sie Anlaufstellen.

HEILIGENHAUS Der positive Schwangerschaftstest oder die ersten Glückwünsche des Gynäkologen: Wenn klar ist, dass Nachwuchs unterwegs ist, dann ist das für werdende Eltern der Anfang einer Reise. Zur Seite stehen ihnen dabei im Niederbergischen einige Angebote, die ihnen dabei helfen können, in die Elternrolle hineinzuwachsen. Über Sorgen und Nöte während der Schwangerschaft kann man mit Helfern verschiedener Institutionen sprechen. Jeden zweiten Mittwoch im Monat, in der Zeit 10 bis 11 Uhr, berät die Hebamme Heike Laukötter über Schwangerschafts- und Stillthemen im Haus der Kirche.

Die nächsten Termine sind am Montag, 28. Mai, sowie Montag, 18. Juni im Sitzungssaal I (Erdgeschoss). Im Anschluss an die Vorträge und Gesprächsrunde besteht je nach Situation im Kreißsaal, gegebenenfalls die Möglichkeit, den selbigen zu besichtigen.

Zusätzlich wird von der Caritas eine Onlineberatung angeboten, über die man per E-Mail oder in einem Chat Fragen stellen kann. Einmal wöchentlich berät auch der in Hilden ansässige Verein "donum vitae" in Velbert. Auch hier ist die Beratung kostenfrei und unabhängig von der Konfession, weitere Informationen unter 02103 417745 (www.donum-vitae-hilden.de). Weitere Hilfen bietet Profamilia (Mettmann) unter 02104 24428 sowie die Awo im Essener Lore-Agnes-Haus, Telefon 0201 3105-3.