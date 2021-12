Ratingen : Elektroschrott geht auf Reisen

Ausrangierte Elektrogeräte können wieder im Zentralmateriallager abgegeben werden. Foto: dpa/Christian Charisius

Ratingen Samstagsannahme wurde pandemiebedingt im Oktober 2020 vorübergehend an die Sandstraße verlegt. Seit dem 4. Dezember ist das Zentralmateriallager auch an Samstagen wieder geöffnet.

So hatte sich die Ratingerin das mit der Entsorgung des Elektroschrotts nicht gedacht. Über einen langen Zeitraum brachte sie Altgeräte zur Annahmestelle des SkF an der Graf-Adolf-Straße. „Das lag mitten in der Stadt und man konnte dort täglich abgeben“, berichtet die Ratingerin. Dann erfuhr sie, dass Elektroschrott fortan nur noch im Zentralmateriallager angenommen wird.

„Das Umweltbewusstsein meckert ein bisschen“, so die Bürgerin, die sich dennoch auf den Weg machte. Nach ihrer Tour quer durch die Stadt muss sie ihren Schrott wieder jedoch wieder mitnehmen. Die Annahmestelle sei zur Sandstraße verlegt worden, erfährt sie. Anlieferung nur samstags. Bei ihrem nächsten Besuch in der Sandstraße bekommt sie mitgeteilt, dass Elektroschrott neuerdings wieder im Zentralmateriallager entgegengenommen wird.

Damit ist die Geduld der Ratingerin, die ihren Namen nicht genannt wissen möchte, endgültig überstrapaziert. „Vielleicht liest das ein Verantwortlicher bei der Stadt und begreift, dass selbst der Gutwilligste bei soviel Bürokratie und Gedankenlosigkeit irgendwann einfach aufgibt“, ärgert sie sich.

Tatsächlich hatte die Stadt Ratingen im Oktober 2020 beschlossen, das Zentralmateriallager an Samstagen zu schließen. Grund war der hohe Anlieferverkehr während der Pandemie. „Die Einhaltung der geforderten Schutzmaßnahmen können an den Samstagen durch den großen Andrang nicht mehr gewährleistet werden, sodass die Schließung des Zentralmateriallagers an diesem Wochentag bis auf Weiteres erforderlich ist“, hieß es damals in einer Erklärung. Die Annahme wurde an Samstagen an die Sandstraße verlegt.

Seit dem 4. Dezember können Elektroaltgeräte, geringe Mengen Sperrmüll und Bauschutt samstags wieder am Zentralmateriallager in Tiefenbroich abgegeben werden. Auch Schadstoffe werden dann an der Robert-Zapp-Straße angenommen. „Dieser Samstagsservice war vorübergehend zur Sandstraße ausgelagert gewesen“, so die Stadt Ratingen.

Es gilt die 3-G-Regel für den Einlass und, wie an den anderen Wochentagen, eine Beschränkung von maximal drei Fahrzeugen auf dem Hof. Besucher müssen also nachweislich geimpft, genesen oder getestet sein. Im Übrigen ist auf dem Gelände eine FFP2- oder OP-Maske zu tragen und der Sicherheitsabstand einzuhalten. Aufgrund der Einlassbeschränkung kann es an den Samstagen zu längeren Wartezeiten kommen. Daher appelliert die Stadt Ratingen an die Bürger, nur dringende Entsorgungsfahrten an den Samstagen zu unternehmen.