Ratingen : Wo Brücken Tage und Menschen verbinden

Foto: Blazy Achim

Ratingen 40 Tage nach Ostern, das ist für Christen Christi Himmelfahrt. Jesus kehrt nach der Auferstehung heim zum Vater im Himmel. Insofern ist auch "Vatertag" gar nicht so falsch. Auf Himmelfahrt/Vatertag folgt ein Brückentag. Einer der wenigen Feiertage im Jahr, die den Namen verdienen. Wir widmen uns an diesem Tag Brücken in der Region, die ein Ziel sein könnten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ratingen und Heiligenhaus haben in dieser Hinsicht viel zu bieten. Brücken sollen verbinden und sich in die Landschaft gut einpassen. Und so hat sich RP-Fotograf Achim Blazy entschieden, die schlanke Brücke zwischen Stadion und Ratingen West im Bild festzuhalten. Diese Brücke wird tagtäglich von vielen Fußgängern und Radfahrern genutzt. Wenn man auf dem höchsten Punkt steht, hat man eine gute Aussicht. Sehr zu empfehlen!

(kle/gut)