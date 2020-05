Umwelt : Wettbewerb: So spart die Stadt Energie

Als eine von bundesweit acht Kommunen wurde Ratingen von der Deutschen Energie-Agentur für ein Modellvorhaben ausgewählt. Das Ziel: Energieexperten der dena beraten und begleiten die Stadt zwei Jahre lang kostenlos im Hinblick auf Energiesparpotenziale in neun Gebäuden.

Ein Erfolg: Die Stadt Ratingen hat es ins Finale geschafft. Als eine von bundesweit acht Kommunen wurde Ratingen von der Deutschen Energie-Agentur (dena) für ein Modellvorhaben zur Energieeinsparung ausgewählt. „Co 2 ntracting: build the future!“ lautet der Titel des Projekts. Das Ziel: Energieexperten der dena beraten und begleiten die Stadt zwei Jahre lang kostenlos im Hinblick auf Energiesparpotenziale in neun Gebäuden. Es geht durchaus um große Summen. Die Energiekosten aller neun Liegenschaften summieren sich auf 790.000 Euro jährlich.

Analyse: Die Stadt will 2020/2021 eine Klimaanalyse als Grundlage für Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung erarbeiten. Ebenso gibt es Fortschreibung der gesamtstädtischen CO 2 -Bilanzierung und eine regelmäßige Berichterstattung zum Klimaschutz in Form eines Jahresberichts. Informationsangebote werden auf der städtischen Internetseite unter www.klimaschutz-ratingen.de ständig aktualisiert.

„Mit dem Modellvorhaben schafft die dena Vorbilder, an denen sich andere Kommunen und Bundesländer bei der energetischen Sanierung ihrer Liegenschaften orientieren können“, sagt Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung. „Energiespar-Contracting ist für die öffentliche Hand ein hervorragender Weg, die CO 2 -Emmissionen und Energiekosten ihrer Gebäude nachhaltig und garantiert zu senken.“

Umweltfreundliches Handeln wird ohnehin immer wichtiger: So entwickelt sich das Thema Elektromobilität entwickelt sich rasant. Mit einem Bündel an Maßnahmen will die Stadt den Anteil der E-Autos und -Räder am Gesamtverkehr kontinuierlich steigern. Der Rat gab grünes Licht für den Fahrplan zur Umsetzung des Elektromobilitätskonzeptes, das 2019 vorgelegt worden war. Die Ladeinfrastruktur im Stadtgebiet wird Schritt für Schritt ausgebaut, es wird ein Förderprogramm für Lastenräder geben, die Stadtverwaltung selbst wird mehr Dienst-E-Bikes und Fahrräder für ihre Mitarbeiter beschaffen und bis 2025 den gesamten Pkw-Fuhrpark auf umweltfreundliche Antriebe umgestellt haben. Derzeit ist es schon die Hälfte. Sukzessive soll die öffentliche Ladeinfrastruktur ausgebaut werden. Mithilfe soziodemographischer Daten wird der Bedarf dann auf Ratingen konkret heruntergebrochen.