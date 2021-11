Wirtschaft im Kreis Mettmann : Betriebe im Kreis verhalten optimistisch

Konjunkturexperte Gerd Helmut Diestler (l.) und Marcus Stimler, Leiter der IHK-Zweigstelle in Velbert, stellen die aktuelle Umfrage vor. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Zweimal jährlich fragt die Industrie- und Handelskammer im Kreis Mettmann die Stimmung bei den heimischen Unternehmen ab. Die aktuelle Konjunkturumfrage zeigt: Die Wirtschaft erholt sich, wenn auch moderat.

Die Einschränkungen der Corona-Pandemie haben die heimischen Unternehmen sehr gebeutelt. Wenig überraschend also, dass viele Betriebe im Kreis Mettmann zu Jahresbeginn noch eher pessimistisch in die Zukunft schauten. Das hat sich in den vergangenen Monaten geändert.

Zweimal jährlich erfragt die IHK im Kreis Mettmann die Stimmungslage der Unternehmen, Einzelhändler und Dienstleister. Die aktuellen Antworten von rund 180 Betrieben mit zusammen etwa 19.000 Beschäftigten lassen erkennen: „Die wirtschaftliche Erholung setzt sich fort“, so Konjunkturexperte Gerd Helmut Diestler. Grund zur Freude ist das jedoch noch nicht. „Die Erholung läuft nicht reibungslos“, so Diestler.

Info Konjunkturumfrage der IHK im Kreis Mettmann Von den 180 befragten Betrieben beurteilen 41 Prozent ihre Lage besser als noch im Frühjahr. Zwölf Prozent geben an, ihre Geschäftslage sei schlecht. Insbesondere Zulieferbetriebe konnten sich nicht verbessern. Der lokale Einzelhandel gibt an, es sei keine Besserung eingetreten, die Situation sei jedoch zufriedenstellend.

So kämpft insbesondere die produzierende Industrie mit hohen Energiepreisen und Engpässen bei der Rohstoffbeschaffung. Ein weltweiter Aufschwung hat die Nachfrage beflügelt. Die Folge sind Lieferengpässe bei Metall, Holz und Computerchips. „Die Produktion kann nur bedingt gesteigert werden“, erklärt Diestler. Die Rohstoffknappheit treibe wiederum die Preise in die Höhe. Volle Auftragsbücher können so nicht abgearbeitet werden.

Diestler sieht auf den Rohstoffmärkten und bei den Energiepreisen eine leichte Entspannung. Dennoch sehen die Unternehmen mit Sorge in die Zukunft: „Die befragten Betriebe sehen einer künftigen Ampelkoalition zwar gelassen entgegen, haben aber wegen der Erhöhung des Mindestlohns und der CO 2 -Bepreisung Bedenken“, haben Diestler und Marcus Stimler, Leiter der IHK-Zweigstelle in Velbert, erfahren.

Ein weiterer Aspekt, der die heimische Wirtschaft zunehmend beunruhigt, ist der zunehmende Mangel an Fachkräften – ein Problem, mit dem die Unternehmen schon vor der Coronakrise zu kämpfen hatten. „Jeder zweite Betrieb schlägt hier bereits Alarm“, so Diestler. Rund zwei Drittel der Betriebe geben an, offene Stellen zwei Monate oder länger nicht adäquat besetzen zu können. Besonders betroffen sind Gastronomie, Hotellerie und Baugewerbe.

Der Einzelhandel im Kreis Mettmann hadert noch immer mit der aktuellen Lage. Zwar zeigen sich die Kunden deutlich konsumfreudiger, von einer Erholung in Handel kann aber kaum die Rede sein. Dennoch sind die meisten Händler zufrieden. Nach Angaben von Marcus Stimler hat es sich für viele Händler bezahlt gemacht, in Digitalisierung zu investieren. Stimler und Diestler sehen die Innenstädte im Kreis Mettmann jedoch auch nach der Pandemie im Wandel. Beide halten es für wahrscheinlich, dass in Zukunft weniger der Handel, sondern vielmehr die Aufenthaltsqualität die Innenstädte prägt.