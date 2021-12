Gastronomie in Ratingen : Wirte verzweifeln an Stornierungen

Info

„Weniger Weihnachtsfeiern, weniger Gäste in Restaurants, leere Hotelbetten – „das bedeutet mehr Kurzarbeit“, sagt Zayde Torun, Geschäftsführerin der NGG-Region Düsseldorf-Wuppertal. Kaum eine andere Branche im Kreis Mettmann habe unter der Pandemie mehr zu leiden als das Hotel- und Gaststättengewerbe. 7440 Menschen arbeiten laut NGG im Kreis Mettmann in der Hotelerie und Gastronomie (9040 vor der Pandemie). Zayde Torun rechne weniger mit einem gravierenden Arbeitsplatzabbau, sondern vielmehr mit einem bröckelnden „Durchhaltevermögen von Köchen, Kellnern & Co.“ „Das Geschäft wird nach der Welle weitergehen. Die Durststrecke bis dahin ist das Problem.“ Viele Gastronomie-Beschäftigte seien bereits in andere Branchen abgewandert. Besonders in den Handel und in die Industrie. ⇥(tobi)